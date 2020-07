Uffici dell'Inps da oggi aperti Sospensione per il call center

7Servizi, si cambia. A partire da oggi sarà anche riattivato alla sede provinciale dell'Inps di Fermo il servizio di sportello su prenotazione anche in presenza, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Il cittadino dovrà quindi obbligatoriamente prenotare l'accesso, indicando il motivo del contatto, telefonando al Contact Center (803164 da rete fissa e 06 164164 da mobile), dall'app Inps Mobile o, se in possesso di PIN dispositivo, Spid o carta di identità elettronica, sul sito istituzionale www.inps.it. Potrà entrare contemporaneamente negli uffici un numero di persone pari agli sportelli aperti e non sarà possibile attendere il proprio turno nei locali della sede, ma esclusivamente all'esterno. Gli utenti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina e disinfettarsi le mani all'ingresso. A far data da oggi, secondo quanto si ricorda nella nota firmata da Simone Catini, direttore provinciale dell'Inps, il servizio di call center provinciale sarà pertanto sospeso. Un passo in più verso il ritorno alla normalità. Sono proprio gli sportelli dei servizi pubblici a essere costretti spesso a seguire rigidi protocolli che rallentano l offerta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA