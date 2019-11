Ubriachi e drogati al volante denunciati otto automobilisti

L'OPERAZIONE

FERMO Un mix di superalcolici e distillati o magari qualche boccale di birra preso a stomaco vuoto, non semplicemente alticci ma, spesso, completamente ubriachi. Avevano valori di tasso alcolemico fino a 4 volte oltre il limite consentito i guidatori fermati dal Nucleo radiomobile dei carabinieri di Fermo nelle ultime 48 ore. Si tratta, riferiscono gli uomini dell'Arma, impegnati in questi giorni in un'attività capillare di controllo della circolazione stradale su tutto il territorio, di 8 uomini di età compresa tra i 25 e i 40 anni.

I valori

I soggetti, tutti residenti nella provincia di Fermo, sono stati trovati alla guida con tassi di alcolemia oscillanti tra 1 e 2 grammi litro. Valori elevati, fanno sapere i militari, considerando, in particolare che, se il limite massimo consentito per legge è di 0,5 grammi litro, a partire da 3 si rientra già in stato di coma etilico. Come se non bastasse due di loro sono stati coinvolti in incidenti stradali, per fortuna senza gravi conseguenze. Non solo alcool. E' stato individuato dai carabinieri anche un uomo, sempre residente nel Fermano, che si era messo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, identificate a seguito di prelievo ematico. Quelli condotti dal Nucleo radiomobile dei carabinieri di Fermo sono solo gli ultimi di una serie di controlli effettuati nei mesi scorsi dalle forze dell'ordine sul territorio. All'inizio di ottobre era stata la Polizia Stradale di Fermo a individuare e sanzionare ben 15 conducenti risultati positivi ai test di alcool e droga. Non un caso, ma un vero e proprio ordine di scuderia che arriva direttamente da Roma: secondo indiscrezioni la regione Marche rientrerebbe tra quelle attenzionate a livello nazionale per quanto concerne sicurezza stradale e controllo del territorio. L'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti rappresenta, ad oggi, una delle prime cause di sinistro stradale. In base all'aggregazione dei dati nazionali diffusi da carabinieri e polizia relativamente all'anno 2017, in un terzo degli incidenti con lesioni, sono state elevate contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. In totale il 7,8% e il 2,9% degli incidenti rilevati da carabinieri e polizia è correlato rispettivamente ad alcol e droga, percentuali in aumento rispetto agli anni precedenti. «L'alcool in particolare - spiega l'avvocato Piergiorgio Assumma, presidente dell'Osservatorio nazionale vittime di omicidio stradale - è la terza causa di sinistro, subito dopo distrazione e mancato rispetto della segnaletica e uso del cellulare. Le sostanze alcoliche, anzi, inibendo la percezione del rischio e delle distanze, portano più spesso a incidenti gravi e mortali».

La questione

Un problema quello dell'abuso che non si riduce però alla questione dei sinistri stradali. Preoccupa infatti nella nostra regione l'aumento dei casi di overdose, in particolare nelle province di Fermo, Ascoli e Macerata, che hanno fatto registrare, nell'ultimo periodo, ben 14 decessi legati alla droga. Nel Fermano, secondo i dati diffusi dal Sert per l'anno 2017, sono 549 i pazienti in cura per problemi di tossicodipendenza, 148 invece quelli con problemi di alcolismo, saliti a 163 nel 2018. A cadere nella rete della dipendenza soprattutto uomini tra i 30 e i 50 anni, ma non mancano i giovanissimi. Sono loro, anzi, a rischiare sempre più spesso la vita, come è successo a due ragazzi, uno di Porto San Giorgio, l'altra dell'entroterra fermano, lo scorso 3 giugno, finiti in overdose e salvati dai sanitari per il rotto della cuffia.

Laura Meda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA