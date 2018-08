Turista minacciato con un coltello e costretto a dare il suo portafoglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZAFERMO Incendi e rapina. In scena l'ennesima giornata di follia a Lido Tre Archi. Gli ultimi fatti accaduti fanno pensare all'esistenza di lupi solitari pronti a tutto. A spaccare, distruggere per pochi spiccioli. PiĆ¹ che di bande organizzate, di professionisti del crimine, la prospettiva dovrebbe spostarsi sugli sbandati, persone abituate a vivere di espedienti, gente senza casa, senza identitĆ . A Lido Tre Archi, come a Porto Sant'Elpidio, i fatti accaduti fanno accendere i riflettori sul tema dell'immigrazione irregolare, dei...