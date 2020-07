Turismo, segnali di ripresa

IL TREND

FERMO Il turismo è ripartito. In ritardo e con numeri non da capogiro, ma nemmeno tragici come si pensava qualche settimana fa. Campeggi e villaggi vacanze sono pieni. Gli alberghi, a luglio, hanno lavorato poco, ma per agosto respirano ottimismo. Sold out i b&b, da qui a un mese. Gli stranieri restano i grandi assenti, anche se qualcosa negli ultimi giorni si sta muovendo. Lo zoccolo duro del nord Itali è già sulla costa per la tintarella. Umbri e romani, invece del weekend striminzito, quest'estate resteranno qualche giorno in più. E, da snodo verso il sud, il Fermano si trasforma in base d'appoggio. Il cambiamento è frutto del Covid, delle finanze in rosso e delle ferie risicate. Per chi col commercio ci lavora è un'opportunità che non va sprecata, il punto di non ritorno per cambiare pelle alla provincia che ha tutto in un'ora di macchina. A patto di crederci, e di investirci.

I bonus

I bonus vacanza danno una mano. Parecchi alberghi, alla fine, hanno ceduto e si sono convinti ad accettarli. Qualcuno solo se i turisti restano almeno una settimana. Altri decidono volta per volta. «A luglio dice il presidente dell'Ataf (Associazione turistico-alberghiera del Fermano), Gianluca Vecchi , abbiamo lavorato solo nei weekend. Il calo di presenze è tra il 60 e l'80% per cento: da dimenticare. Ad agosto dovremmo riuscire a lavorare bene, almeno le due settimane centrali. I conti li faremo a fine stagione, ma già sappiamo che saranno pessimi». Cantano vittoria i villaggi vacanze. Le famigliole del nord Italia hanno mantenuto la promessa. La stagione, per la maggior parte delle strutture, è salva. Anche a loro il bonus vacanza è stato d'aiuto. I b&b, emblema di un turismo mordi e fuggi, vivono quest'estate una specie di trasformazione.

Le permanenze

La media delle permanenze è sempre di due o tre notti, ma c'è chi resta anche una settimana. «Siamo sold out fino al 20-25 agosto. Metà dei turisti sono umbri. Ci sono anche parecchi romani. Stranieri pochi: qualche svizzero e qualche tedesco», fa sapere il presidente dell'associazione B&b del Fermano, Devis Alesi. Nell'estate del dopo-Covid è forte la voglia di normalità. «Sarà un turismo Italia su Italia», si era detto. E così è. Ci si sposterà meno, privilegiando i posti più vicini. Dove, se prima si sarebbe fatto tappa per un paio di giorni, adesso si resta più a lungo. È questa l'opportunità a cui si accennava prima, che gli imprenditori del turismo vogliono sfruttare. Per farlo spiegano bisogna fare squadra, adesso più che mai. Quindi, bene la promozione e le guide turistiche di Marca Fermana, che portano i vacanzieri alla scoperta di tutti i Comuni, ma male non aver coinvolto le strutture ricettive. E male, pure, che i cartelloni estivi di certi Comuni non ci siano ancora pronti. «Dobbiamo unire le forze dice Alesi , altrimenti resteremo un territorio frammentato. Adesso, pensiamo a salvare la stagione. Ma da settembre dovremo sederci tutti intorno a un tavolo e pensare a un progetto di territorio, a un cambio epocale nel modo di fare turismo».

