Turismo, ognuno fa da sé Serve una cabina di regia

LA STAGIONE

FERMO Mentre, con un mesetto di anticipo, il Natale prende forma, c'è già chi pensa alla prossima estate. Il turismo è un motore sempre acceso. Una ruota che non si ferma mai. Finita una stagione, comincia il lavoro per quella successiva. Del resto, con la destagionalizzazione rimasta solo sulla carta, c'è poco da fare. Sulla costa, se gli chalet sono chiusi, le menti ribollono. Quelle di chi dovrà rimboccarsi ancora una volta le maniche e quelle di chi cerca un modo per soddisfare meglio i clienti. Basta? No, se poi, in alberghi e ristoranti, ti ritrovi con il personale che l'inglese lo mastica poco e male.

La carenza

Ora, che nel Fermano i turisti stranieri scarseggino è cosa nota. Magari ci sarebbe da domandarsene il motivo. In fondo, un po' di umiltà e un atto di dolore ogni tanto non hanno mai fatto male a nessuno. Anche perché, pure trovarlo, il Fermano, non è facile. I numeri parlano di informatizzazione all'età della pietra. Le fiere sì, quelle alla nostra provincia piacciono. Ma le cose, ormai lo sanno pure i muri, sono cambiate. Per informarsi, i vacanzieri vanno su internet. Invece, sono ancora pochissimi i Comuni con un sito dedicato al turismo. E più il Comune è piccolo, peggio è. Male pure l'uso dei social network, Bibbia dei villeggianti di oggi. Messe all'angolo le agenzie di viaggio, i turisti ormai fanno da soli. Il Fermano, a parole, l'ha capito. Gliel'hanno detto i numeri. Che altro è il crollo delle presenze se non il segnale che di starsene due o tre settimane sullo sdraio sotto il sole i turisti ormai non vogliono più saperne? Un po' perché, per le vacanze, spendono meno. E un po' anche perché, nei pochi giorni di ferie che riescono a ritagliarsi, vogliono girare e curiosare.

L'obiettivo

Vogliono fare esperienze e vivere un territorio. Mangiando e bevendo. Facendo shopping. Parlando con la gente del posto, per saperne di più. Quel turismo esperienziale tanto declamato e che ha bisogno di una cabina di regia. A candidarsi in questo ruolo è ora Marca Fermana, il cui presidente Stefano Pompozzi tira le somme del lavoro svolto prima di lasciare l'incarico. Il problema è che nel Fermano, più che in altri territori, ognuno va per la sua strada, in ordine sparso, senza appunto un coordinamento che garantirebbe un'offerta più adeguata. Ma senza scomodare l'estate, l'ennesima dimostrazione che qui ognuna fa da sé l'hanno data le feste di fine anno. Tre villaggi di Natale in un pugno di chilometri. Luci, decorazioni e tutto il resto. Ma, gira gira, la gente è quella. Se va da una parte, non va dall'altra. Si sposta, quello sì. Ma, se le attrazioni si assomigliano, alla lunga il gioco si rompe. Allora si cerca di portarci quella dell'entroterra. E magari pure quella di fuori provincia.

La supremazia

A cedere lo scettro natalizio, Fermo non ci pensa proprio. Così, bastano poche parole dette senza chissà quale secondo fine per creare scompiglio. Se Porto Sant'Elpidio e Fermo si contendono il primato del Natale, Porto San Giorgio che fa? Giù critiche e polemiche. Perché alla fine, ad avere la meglio, è sempre la voglia di arrivare primi. Che si chiami campanilismo o smania di accontentare il popolo-elettore, poco cambia. Ma, se tra qualche mese il Fermano si ritroverà di nuovo col cerino in mano, la responsabilità non sarà certo solo della crisi, del terremoto e dell'autostrada bloccata.

Francesca Pasquali

