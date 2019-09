Turismo, il Fermano fa il bis A braccetto riviera e collina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STAGIONE FERMO Famiglie con bambini, gruppi di giovani, comitive di anziani. È composito l'universo dei passeggeri di Marca in bus. L'iniziativa di Marca Fermana per portare i turisti della costa a scoprire l'entroterra è stata un successo. Raddoppiati i numeri dell'anno scorso, con 1.366 vacanzieri a bordo degli autobus della Steat, rispetto ai 717 del 2018. Ora che le escursioni sono finite e che i turisti sono tornati a casa, è tempo di bilanci.La presentazioneIl resoconto è stato presentato ieri mattina in Provincia. Ha parlato di...