Turismo e sport a nozze trovata la ricetta vincente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TURISMO FERMO Frotte di ragazzini che corrono dietro a un pallone. Genitori e amici che fanno il tifo. Finita la partita, tutti in giro sul lungomare. Pieni chalet e ristoranti. E pieni gli alberghi. Il turismo sportivo piace e funziona. Un binomio vincente sulla strada della tanto declamata destagionalizzazione. In queste settimane di gare e tornei in giro ce ne sono parecchi. Migliaia di persone arrivate da tutta Italia, che mangiano e dormono qui.Il periodoSmuovendo l'economia in un periodo di dormiveglia, con l'inverno ormai alle spalle...