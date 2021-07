Turismo e non solo, il rilancio è in 3 mosse Per le imprese c'è ancora un bando del Gal

IL SOSTEGNO

MONTE GIBERTO Mano tesa all'entroterra. Il Gal Fermano ha riunito i soci alla Sala delle Volte di Monte Giberto. La presidente Michela Borri ha illustrato lo schema di bilancio chiuso a fine 2020 ed evidenziato il risultato economico di sostanziale pareggio, con un modesto utile di circa 200 euro, confermando l'attenzione al contenimento dei costi.

I presenti

Nutrita la partecipazione dei soci, con la presenza di rappresentanti delle associazioni di categoria e di numerosi sindaci del territorio. L'assemblea è stata anche l'occasione per fare un bilancio sull'attività svolta dal Consiglio di amministrazione. La presidente Borri si è soffermata sullo stato di attuazione del Piano di sviluppo locale. Dall'avvio della nuova programmazione 2014/20 sono stati pubblicati 11 bandi per contributi del Gal a favore di beneficiari pubblici e privati del territorio. Riscontrata una significativa partecipazione ai bandi grazie ai quali sono stati raggiunti ed ampiamente superati gli obiettivi di impegno di spesa fissati dalla Regione per il 2020.

L'impegno

In totale sono stati ammessi investimenti per oltre 8 milioni di euro per un contributo concesso dal Gal che supera ampiamente i 6 milioni. «Un risultato che deriva anche dall'impegno - sottolinea la Borri - profuso dal Gal in questi lunghi mesi di pandemia, in cui la struttura tecnica ed il Cda hanno sempre continuato a operare, pur nel rispetto dei limiti operativi disposti dalle autorità competenti». L'intervento si è chiuso illustrando ai soci le attività in essere, a partire dai tre bandi di recente pubblicazione, per contributi che sfiorano i 2 milioni di euro a favore di enti pubblici e imprese private. Al primo bando, scaduto lo scorso 18 giugno, sono state presentate 10 domande di contributo per investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture, su un budget disponibile 600mila euro. Il secondo bando è scaduto il 5 luglio, con la partecipazione di 11 imprese private per investimenti strutturali nelle Pmi per lo sviluppo di attività non agricole, con una disponibilità finanziaria di oltre 1 milione di euro. Infine il terzo bando, che mira a sostenere la cooperazione e messa in rete di imprese per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo, con una dotazione di 300mila euro, è stato prorogato al prossimo 23 settembre.

Il futuro

Con quest'ultimo bando il Gal intende offrire una opportunità di innovazione per gli operatori turistici locali, che sono invitati a misurarsi con iniziative di rete, soprattutto in un'ottica di rilancio del turismo dopo il virus, anche con l'auspicata creazione di ecosistemi turistici digitali integrati su base territoriale.

Veronica Bucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

