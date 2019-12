Turismo, Comuni in vetrina Ma la costa ancora traballa

LA STAGIONE

FERMO Trend del turismo nelle Marche, sono disponibili i dati della Regione. Sono dati preliminari, provvisori, in attesa di validazione da parte dell'Istat, ma già danno un quadro della situazione e nel Fermano possiamo già tracciare una prima panoramica dell'appetibilità dei Comuni.

L'attrazione

Anzitutto risulta che ad attrarre i visitatori cominciano ad essere i piccoli borghi dell'entroterra, mentre la costa fa registrare più arrivi ma sul numero delle presenze traballa. Come a dire che i turisti apprezzano ma restano poco, meno giorni. Un dato su tutti emerge a guardare al Comune di Numana che, da solo, registra cinque volte tanto gli arrivi del Fermano e quasi sei volte tanto le presenze di tutti e 40 i centri della piccola provincia. A guardare alle due località rivierasche di maggior peso, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio, si denota che la riviera sangiorgese registra più arrivi e più presenze da un anno all'altro, guardando allo stesso periodo nel 2018 e nel 2019, gennaio-ottobre. Con 45.318 arrivi e 149.447 presenze nel 2019, 5.263 arrivi e 12.340 presenze in più rispetto all'anno precedente, una percentuale del + 13,14 di arrivi e + 9% in più di presenze. Porto Sant'Elpidio registra un più 3.716 arrivi rispetto al 2018, + 13,18% ma crollano le presenze, siamo a meno 26.530. In percentuale - 7,09%. Dato che potrebbe significare una maggiore presenza di camperisti nell'area parcheggio camper, per esempio, e una ridotta presenza nei villaggi e nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, hotel, case vacanza, b&b, country house.

La strategia

I visitatori arrivano ma restano meno giorni. Ragion per cui vale la pena ridiscutere le proposte che la seconda località, per numero di abitanti dopo Fermo, deve produrre. Nel complesso il trend nel Fermano dimostra che ci sono tanti passi da compiere ancora e sono passi da gigante. Sempre nel periodo gennaio-ottobre 2019, confrontato allo stesso periodo dell'anno precedente, nelle strutture alberghiere ed extralberghiere si sono registrati nel totale 97.372 arrivi e 604.302 presenze. Nel 2018 erano stati 93.177 arrivi e 580.510 presenze, c'è una variazione positiva. Un segno più del 4,50% di arrivi e del 4,10% di presenze. Segno più per i piccoli Comuni, come Altidona, che segna 291 arrivi e 3.404 presenze più dell'anno precedente, Belmonte Piceno con un più 68% di arrivi e 50,93% di presenze. Amandola con + 71,30% di presenze. Campofilone vola, con un +1.069,28% di presenze e un più 787,50% di arrivi. Fermo perde arrivi tra il 2018 e il 2019. Quest'anno fa registrare 802 arrivi, un -1,48%, ma in quanto a presenze il capoluogo di provincia ha una buona performance: +29.640, ossia + 7,12 in percentuale. Segno che ha cominciato a fidelizzare un pubblico che cerca di vivere questa città per più giorni.

Il futuro

Non più toccata e fuga quindi, non più turismo mordi e fuggi e senz'altro è questa la direzione giusta per un territorio sconosciuto ai più che ha tanto da raccontare con la sua piazza del Popolo, la Sala del Mappamondo, il Palazzo dei Priori, il teatro dell'Aquila, le Cisterne Romane, solo per elencare alcuni dei più famosi gioielli della città. Fermo capoluogo in valore registra un +7,12% di presenze rispetto al 2018, ossia 29.640 presenze più dell'anno precedente. In rosso, invece, Francavilla d'Ete, piccolo Comune, un gioiellino dell'entroterra che ha un evento di punta su tutti ed è la Notte dell'orgoglio marchigiano. Solo quella serata catapulta migliaia di persone in piazza ma certo Francavilla non può contare su strutture alberghiere o extralberghiere che non ha, a differenza di altri Comuni a vocazione turistica.

I paesi

Bene Grottazzolina, Lapedona, Monte Urano, Falerone. Male Monte San Pietrangeli. Ottima performance per Montefalcone Appennino, piccolo centro con vista suggestiva sulla catena dei Sibillini, 406 abitanti, 574 arrivi e 3.663 presenze tra gennaio e ottobre 2019, con un aumento del 521,82% di arrivi e 948,96% di presenze da un anno all'altro. In rosso i numeri di Monteleone e Montelparo. Bene Montottone e Monterubbiano. Male Pedaso con un 23,63% in meno di arrivi e un 10,54% in meno di presenze. Bene Petritoli, Smerillo e perfino Torre San Patrizio che stupisce per il positivo trend, anche se di dimensioni minime: +71 arrivi e +265 presenze nel 2019 rispetto al 2018. Frutto degli agriturismi in aperta campagna in un paesino a metà strada tra mare e montagna.

Sonia Amaolo

