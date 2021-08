Turismo, bilancio ok «Grazie al meteo e a poche restrizioni»

S'è chiuso tra sole, nuvole e aria frizzante l'ultimo fine settimana d'agosto. Con i turisti che fanno le valigie e ingolfano le strade per tornare a casa, sulla costa fermana è già tempo di bilanci. Che chiudono col segno più, a sentire gli operatori. Se è presto per parlare di numeri (la stagione andrà avanti almeno fino a metà settembre), l'umore tra gli addetti ai lavori è alto. Spazzate via dall'arrivo dei vacanzieri, le incognite di avvio stagione sono solo un brutto ricordo.

I balneari

«Il tempo ci ha aiutato. Le restrizioni non sono state eccessive e, dopo un anno, la gente si è un po' abituata. Pur con tutte le difficoltà del caso, la stagione è stata senza dubbio positiva», spiega Romano Montagnoli, referente dei balneari di Confcommercio. Conferme sono arrivate soprattutto dal nord Italia. Sulla costa fermana, quest'anno, sono tornati anche gli stranieri. Quanto ai prezzi di ombrelloni e lettini, Romagnoli assicura che non ci sono stati aumenti. «I listini dice sono fermi al 2010. Al massimo, qualche operatore avrà fatto un piccolo rincaro, ma sempre all'interno della forbice consentita». «In fondo prosegue , molti, per garantire il distanziamento, hanno dovuto diminuire gli ombrelloni. E nessuno, da quello che mi risulta, ha usufruito della norma per utilizzare le spiagge libere». Ridono i villaggi vacanze che hanno fatto meglio dell'anno scorso. «Siamo partiti da una situazione di forte dubbio. Abbiamo dovuto gestire una comunicazione univoca e forte verso i clienti, per evitare il rischio disdette. Siamo riusciti a frenare il flusso di incertezza e abbiamo fatto tenere i numeri», spiega il presidente di Villaggi Marche, Daniele Gatti. Strutture tutte al completo fino all'11 settembre. Quasi tutti italiani i vacanzieri. «L'en plein air ha fatto volare le Marche, garantendo servizi impeccabili», aggiunge Gatti.

Il superlavoro nei b&b

Ancora una settimana di superlavoro per i b&b del Fermano che raccolgono i frutti della rete intessuta con associazioni e produttori locali per portare i turisti alla scoperta del territorio. Parla di «stagione molto intensa» e di «turisti che si sono portati a casa un pezzo della nostra provincia», Devis Alesi, presidente dei B&b del Fermano. «Per noi è stato l'anno zero. Volevano partire l'anno scorso, ma il Covid ci ha fermato. C'è tanto lavoro da fare, ma il margine di crescita è enorme». In controtendenza gli alberghi che confermano i problemi dell'anno scorso. «Se riusciremo a recuperare il 10 percento in più rispetto al 2020, sarà tanto. La situazione è difficile. Speriamo di poter lavorare in autunno per recuperare un po'. Gli albergatori hanno bisogno di lavoro continuo perché le spese da sostenere sono notevoli», dice il presidente dell'Ataf (Associazione turistico alberghiera del Fermano), Gianluca Vecchi. A parte le ultime tre settimane di agosto, spiega, di clienti se ne sono visti pochi e tutti nei weekend.

La ristorazione

Buone notizie sul fronte ristorazione. A fare la differenza sono stati gli umbri. In calo, invece, i clienti del nord Italia e gli stranieri. «La stagione si è salvata. Abbiamo lavorato bene, anche se non come l'anno scorso. Le norme anti-Covid hanno ancora un loro effetto negativo», spiega il presidente dei ristoratori di Confartigianato Fermo e Ascoli, Piero De Santis. «Tanta gente aggiunge non è vaccinata. Ci auguriamo che lo faccia perché è importante tornare alla normalità. Sabato sera, nonostante il tempo non buono, in quaranta hanno mangiato fuori. Ma, quando il meteo non lo consentirà più, che succederà?».

Francesca Pasquali

