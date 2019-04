Turismo al palo Marca Fermana ora si candida al tavolo di regia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIBATTITO FERMO Gli chalet che aprono. Le feste che tornano a riempire piazze e lungomare. L'estate che, pian piano, si riaffaccia. Tempo di programmazione per i Comuni del Fermano che, come ogni anno, si trovano a fare i conti con una sinergia fatta solo di parole. Uscite dal letargo invernale, le amministrazioni iniziano a buttare giù le scalette che, da qui ai prossimi mesi, animeranno serate e weekend di fermani e vacanzieri. Caduto nel vuoto l'appello del sindaco di Porto San Giorgio a creare una cabina di regia per unire forze e...