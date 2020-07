Tulli: «Ma quali fondi, sull'Inrca solo una passerella»

LA POLEMICA

FERMO «Il sindaco Paolo Calcinaro e il Pd si vergognino di fare passerella elettorale inaugurando il montalettighe del geriatrico: non servirà a nessuno perché hanno svuotato l'ospedale dei servizi importanti». A dirlo è Gianluca Tulli della Lega all'indomani della visita a Fermo del presidente della Regione Luca Ceriscioli. «Senza contare - riprende - che l'ascensore costa ben 4 anni di lavori e vede la luce solo perché sono arrivati i fondi per la pandemia Covid,

«Da quale parte sta Calcinaro che si appunta la medaglia con il Pd? Vuole tornare a essere sindaco, ma non risparmia ai fermani l'offesa di mettersi in mostra a Villa Maria per rivendicare una vittoria di Pirro nel campo della sanità che la sinistra ha distrutto aggiunge Tulli . La geriatria prevede il trattamento dei malati acuti, ma si sa da anni che a Villa Maria ci sarà al massimo un presidio per la riabilitazione. Calcinaro prende di nuovo in giro i fermani sapendo di farlo: proprio un bel segnale da chi vuol essere ancora il loro primo cittadino. Il centrodestra marcia unito nell'unica direzione possibile: mandare a casa la cattiva politica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA