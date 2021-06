Tuffi liberi e divertimento È l'estate della ripartenza

L'ACCOGLIENZA

FERMO Il comune di Fermo, ieri, ha «inaugurato la stagione balneare alla presenza di tutti coloro che lavoreranno per garantire ai bagnanti «un'estate serena in spiaggia» il commento dell'assessore al turismo Annalisa Cerretani. Un lavoro di squadra nella giunta, tutta coinvolta nell'organizzazione delle misure di sicurezza per chi frequenterà il mare, con un particolare coinvolgimento dei colleghi Mirco Giampieri, assessore ai servizi sociali, che non ha potuto essere presente, Mauro Torresi e Alessandro Ciarrocchi, rispettivamente con le deleghe al commercio e all'ambiente.

La sinergia

Un lavoro di squadra che «mi rende orgoglioso così come vedere le rappresentanze di tutti gli schieramenti consiliari: la sicurezza non ha colori politici» il commento del sindaco Paolo Calcinaro. Alla presentazione infatti c'erano Edoardo Candidori, Luciano Romanella, Paolo Nicolai, e il presidente dell'Assise Francesco Trasatti. Sicurezza dei bagnanti in mare innanzitutto, con gli angeli del salvataggio della cooperativa City service della Confcommercio Marche Centrali di Fermo.

Il metodo

«Abbiamo 11 postazioni dice il coordinatore Cristiano Gasparretti presidiamo oltre un chilometro e mezzo di spiaggia e ci coordiniamo con la Guardia Costiera». Per il Circomare c'era la comandante sangiorgese, il tenente di vascello Simona Gentile, che ha assistito, come tutti gli altri, alla dimostrazione delle tre tecniche utilizzate per il salvataggio. La prima prevede che il bagnino si tuffi a nuoto, con il salvagente arancione tipico dei baywatch; la seconda implica l'utilizzo del pattino; la terza quello del sup, una tavola gonfiabile con remo: «Speriamo non debbano intervenire» dice ancora la Cerretani. Se ce ne dovesse essere bisogno sono pronti a fare la loro parte anche il 118, con il dottor Antonio Ciucani, e il pronto soccorso, oggi guidato da Alessandro Valentino. Presente la cooperativa Turismarche, i cui operatori guideranno i due segway lungo le spiagge fermane, al «servizio dalle 10 alle 13 dal 22 luglio, e poi il giovedì sera in piazza del Popolo per il mercatino» ha spiegato Andrea Marsili. Forniranno informazioni ai turisti; segnaleranno eventuali problematiche; consegneranno le sedie job alle famiglie che ne faranno richiesta. Ecco il terzo aspetto dell'estate serena di Fermo: la totale accessibilità nelle spiagge.

Ls solidarietà

«Ne abbiamo donata una al comune nel 2017 e ci apprestiamo a finanziare l'acquisto di altre due sedie job» ha detto la presidente del Rotary Fermo, Margherita Bonanni, richiamando l'azione di quattro anni fa dell'allora presidente Silvana Zummo. Quest'anno saranno in totale sei quelle a disposizione della costa fermana: altre tre arriveranno direttamente dal gruppo Zaffiro. «Questo è un altro servizio che daremo, dopo aver attrezzato al meglio anche le spiagge libere» il pensiero dell'assessore Ciarrocchi, fiero di poter sventolare la bandiera blu anche quest'anno. Anche gli studenti dell'indirizzo turistico dell'Itet Carducci Galilei faranno la loro parte. «Sono quelli dell'alternanza scuola lavoro» hanno raccontato le studentesse di quinta Agnese Marina, Laura Strada, e Angela Olivieri Pennesi, che dopo la maturità si immergeranno nella ricerca di un lavoro.

I collegamenti

Collegate online c'erano le strutture ricettive, e anche gli stabilimenti balneari dove finiranno alcuni defibrillatori, comprati grazie al crowdfunding lanciato da Fermo di Muove. «Non credevo finora che una crisi potesse essere un'opportunità, ma qui davvero di cose buone se ne stanno facendo» ha commentato l'assessore Torresi. «Qui a Fermo stanno facendo un gran lavoro di rete, proprio come vogliamo noi in regione, dove puntiamo sul turismo accessibile» il pensiero del consigliere regionale Andrea Putzu, presidente della seconda commissione consiliare regionale. Infine, a proposito di rete, quella con il comune di Sarnano. «Puntiamo molto sui trasporti, così che dal mare i turisti possano venire a conoscere la montagna e magari i nostri turisti possano trascorrere ore sotto l'ombrellone» chiude il sindaco Luca Piergentili.

Chiara Morini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

