Troppo piccole per competere Le imprese rischiano di franare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZAFERMO L'autunno nero del distretto calzaturiero, con aziende in crisi (il caso più eclatante è quello di Formentini) e centinaia di lavoratori in bilico, negli ultimi giorni ha visto numerosi richiami alla politica nazionale. Un'attenzione verso un comparto in affanno che viene richiesta in particolare ai rappresentanti del territorio in Parlamento.La franaSecondo il senatore di Forza Italia Remigio Ceroni «ormai sta franando l'Italia. Sei anni di governo a guida Pd lasciano un Paese in ginocchio, continuano i fallimenti delle...