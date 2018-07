Troppi incidenti Un tratto di strada molto pericoloso di giorno e di notte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PROVINCIALE PONZANO DI FERMO Al padre e alla madre di Laura Antonelli, la notizia che nessun genitore vorrebbe mai ricevere è arrivata intorno alle cinque di ieri pomeriggio. Insieme all'altra figlia, si sono subito messi in macchina per raggiungere la provinciale Valdete, dove pochi minuti prima, in un grave incidente stradale, aveva perso la vita la giovane. La madre della ragazza appena ricevuta la notizia della morte della figlia si è sentita male e il padre che, nel disperato tentativo di avere notizie sulle condizioni della giovane,...