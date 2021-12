Trionfo trasversale Per la sconfitta non c'è appello

IL PUNTO

FERMO Una vittoria trasversale e una sconfitta senza appello. È la sintesi delle elezioni provinciali di sabato scorso. Lo scenario uscito dallo scrutinio di ieri mattina parla di due successi. Quello del neo-presidente Michele Ortenzi che ha collezionato 52.331 voti ponderati, contro i 37.864 dello sfidante Mauro Ferranti. E quello della lista Provincia inclusiva che ha sbaragliato le altre due in lizza. Ortenzi ha stravinto a Fermo, l'unico Comune in fascia verde (sopra i 30.000 abitanti), dove ha preso 19.035 voti ponderati contro i 2.820 di Ferranti. Ha vinto pure in fascia grigia (da 5.001 a 10.000 abitanti, 4.784 voti contro 4.048) e arancione (da 3.001 a 5.000 abitanti, 3.960 voti contro 3.795). Ferranti ha avuto la meglio in fascia blu (fino a 3.000 abitanti, 9.176 contro 9.102) e rossa (da 10.001 a 30.000 abitanti, 18.025 contro 15.450). A conti fatti, il Consiglio provinciale sarà composto da sei consiglieri della lista Provincia inclusiva (Lega, Fratelli d'Italia, Udc e civici fermani) e da quattro della lista Intesa per la Provincia (Pd e civici di centrosinistra). A bocca asciutta la lista Il Fermano prima di tutto (Forza Italia e civici di centrodestra) che resta fuori dall'assise. La maggioranza sarà formata dal vicesindaco di Ponzano di Fermo Diego Mandolesi (8.639 voti ponderati, il più votato), dal sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi (8.509), dalla consigliera di Fermo Luciana Mariani (8.270), dalla vicesindaca di Falerone Pisana Liberati (7.889), dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro (6.700) e dalla vicesindaca di Ortezzano Erika Acciarri (6.438). All'opposizione andranno il vicesindaco di Servigliano Stefano Pompozzi (8.161), il sindaco di S.Elpidio Alessio Terrenzi (7.212), la presidente del Consiglio comunale di P. S. Elpidio Milena Sebastiani (6.739) e il consigliere di Montegranaro Aronne Perugini (6.611); 423 gli amministratori che sabato hanno votato per rinnovare l'amministrazione provinciale, su un totale di 498 aventi diritto (85%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA