Trentamila euro a impresa ma per i progetti innovativi

IL SOSTEGNO

FERMO Un bando, con 750mila euro di risorse, per dare sostegno alle micro, piccole, e medie imprese che hanno la sede operativa a Fermo. Sarà lanciato la prossima settimana, e per presentare i progetti ci saranno due mesi di tempo. Si tratta di fondi europei degli Iti Urbani. «Abbiamo studiato i dettagli spiega il dirigente Giovanni Della Casa e poi incontrato la presidente della Provincia, Moira Canigola, come coordinatrice del tavolo di crisi, le associazioni di categoria e i sindacati».

Le risorse

Le risorse disponibili saranno suddivise tra circa 25-30 imprese, che dovranno investire una somma minima di 10mila euro. Il contributo erogato ammonterà ad un massimo dell'80% delle somme disponibili, e comunque non oltre i 30mila euro. Per essere accolti i progetti dovranno essere assolutamente innovativi. Il che vuol dire ovviamente progetti mai presentati prima, avvio di nuove imprese, o nuovi sviluppi di progetti e attività già presentati, come potrebbero essere, ad esempio, ampliamenti di imprese o avvio di nuovi rami d'azienda. Innovazioni da intendersi sia per incrementare la produttività che il settore commerciale, sia per la digitalizzazione che per trovare nuovi mercati, magari pure a livello internazionale. «Non saranno ammesse aggiunge Fabio Ragonese dell'ufficio politiche comunitarie spese che riguardino vecchi investimenti». Quanto al periodo che sarà possibile rendicontare, saranno ammesse a contributo le spese documentate dal 1 aprile fino alla data di presentazione del progetto, nella misura massima del 30% del totale.

Gli investimenti

«Dovendo trattarsi aggiunge Ragonese di spese per nuovi investimenti, la parte più cospicua, e quindi almeno il 70% del totale, dovranno essere dimostrati con fatture entro i 9 mesi successivi all'approvazione». Quanto alle spese, gli imprenditori potranno chiedere il sostegno per consulenze specialistiche, comunicazione e promozione, acquisto di attrezzature pertinenti. Ancora dispositivi informativi e software, lavori edili e fitti (qui per massimo il 20% del totale del contributo ammissibile). Anche la spesa per il personale, entro il 30% di quelle ammissibili, e altre spese forfettarie, purché «strettamente coerenti al progetto presentato» dicono dal comune. La procedura prevede che una volta presentati i progetti, ci sia una commissione che valuterà le domande pervenute, e stilerà una graduatoria con punteggi assegnati secondo criteri che saranno contenuti nel bando. Ad esempio si darà punteggio doppio per l'assunzione di donne e di giovani e saranno valutate le imprese che aumenteranno il personale per sviluppare il progetto. «Siamo qui con la volontà di aiutare il commento dell'assessore alle politiche del lavoro Arianna Cerretani mettiamo le idee insieme e lavoriamo per sostenere imprese e il lavoro».

Chiara Morini

