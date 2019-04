Tre Archi, stavolta ci siamo operativo il nuovo cantiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTO FERMO Operai al lavoro, mezzi, attrezzature in azione. Operativo il cantiere, delimitato dal nastro dei lavori in corso, che ha dato il via ai lavori a Lido Tre Archi per la realizzazione della nuova pubblica illuminazione e del sistema di videosorveglianza, interventi che rientrano nel progetto del bando di riqualificazione del quartiere fermano. Inizio lavori visto anche dal sindaco Paolo Calcinaro che ha voluto visitare il cantiere. «Quello che ci aspetterà sarà un lungo percorso, però ora si è anche iniziato il lavoro con...