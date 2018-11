Tre Archi, si stringe sui tempi Ora al via le gare per l'appalto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTO FERMO Lido Tre Archi, si stringe sui tempi. All'inizio del prossimo anno via alle gare d'appalto per i lavori. A rimarcarlo è il sindaco Paolo Calcinaro nel corso della breve cerimonia per l'inaugurazione di un nuovo negozio nel quartiere. Il primo cittadino parla di «una prospettiva in fondo al tunnel: le gare d'appalto partiranno dopo l'approvazione della Finanziaria che riporta l'articolo con il quale riconsegna i fondi al piano di Tre Archi, così come anche agli altri 95 progetti di recupero delle periferie».Il futuroPer...