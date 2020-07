Tre Archi, la sfida sicurezza L'ok al controllo di vicinato

LA PREVENZIONE

FERMO La spiaggia coi bagnanti. Il sole che, a mezzodì suonato, picchia sull'asfalto. Le pattuglie in strada, tante, per essere un giovedì mattina. È una Lido Tre Archi normale, quella davanti agli occhi del sottosegretario al Ministero dell'interno Marco Sibilia, in visita ieri a Fermo. Il rappresentante del governo, in quota al Movimento 5 Stelle, prima è stato in Prefettura per la firma di due protocolli, poi a Palazzo dei priori dove ha ammirato il Rubens e la Sala del mappamondo.

Il patto

In mezzo, la deviazione nel quartiere difficile, per vedere da vicino ha spiegato dove andrà ad agire il patto siglato tra Prefettura e Comune. Riguarda il controllo di vicinato, con gli abitanti che faranno da sentinelle. Niente cittadini-sceriffi, è stato precisato, ma controllori che riferiranno alle forze dell'ordine. Ci sarà un coordinatore che si rapporterà direttamente gli addetti alla sicurezza. A lui riferiranno i componenti del gruppo di controllo di vicinato ogni volta che vedranno o ascolteranno qualcosa di sospetto o pericoloso.

Le misure

Figure che non si sostituiranno alle forze dell'ordine, ma che almeno nelle intenzioni svolgeranno «una mera attività di osservazione riguardo a fatti e circostanze che accadono nella propria zona di residenza». Non potranno prendere iniziative personali, le sentinelle. Né pattugliare il territorio, da sole o in gruppo. Dov'è stato attivato funziona, assicura Sibilia. Ad Avellino, città d'origine del sottosegretario, e a Ravenna, il controllo di vicinato «ha dato ottimi risultati». Sarà lo stesso per Tre Archi, dice convinto. «Ho studiato la questione. So prosegue del grande lavoro fatto qui dalle forze dell'ordine. È il quarto protocollo di questo tipo che sottoscrivo e che mette finalmente insieme la parte che vive ogni giorno il territorio con quella che opera ogni giorno per difenderlo. Credo molto nel controllo di vicinato, nel cittadino come parte attiva della sicurezza di un territorio e che, in questo modo, si responsabilizza». Il breve tour del quartiere parte dal parcheggio a lato del ponte che porta a Porto Sant'Elpidio. Con Sibilia, ci sono il prefetto Vincenza Filippi, il sindaco Paolo Calcinaro, il questore Luciano Soricelli e le altre massime autorità.

La visita

La visita è alla Tre Archi bene, ai cantieri che promettono di riqualificare il quartiere, di scrollagli di dosso quella nomea che si trascina dietro, come un fardello, da troppo tempo. Si parla dei delinquenti cacciati qualche settimana fa da un appartamento occupato abusivamente. «Sa i due che abbiamo incontrato per strada con il cane? Erano loro», fa Soricelli a Sibilia. Il problema degli arresti lampo pesa come un macigno. Neanche il tempo di prendere le generalità e i malviventi sono già fuori, a delinquere ancora. E non si può fare niente. Una piaga che Tre Archi non merita. Lo ripetono da tempo gli abitanti, stufi di essere associati a un posto da evitare. Si sono riuniti in un comitato che ha spinto tanto per la firma del protocollo.

Il documento

«Un documento fortemente voluto, incuneato nell'ambito delle istituzioni», lo definisce il prefetto Filippi e sottolinea la «massima allerta di Prefettura e forze dell'ordine per un quartiere particolare». Che ieri si è mostrato nella sua veste migliore, di meta turistica e famigliole al sole. Ma che, di sera, cambia volto. Certo, ci sono le telecamere e le pattuglie che girano. E adesso arriveranno i cittadini-guardiani, «attori di sicurezza su un territorio che ha bisogno di essere osservato». Del presidio fisso di Polizia, invece, si sono perse le tracce. Dato per certo da Matteo Salvini, in visita a Tre Archi a inizio giugno, sembra sparito dai radar. Il sottosegretario dice di non saperne niente. «Credo che le telecamere di sicurezza e il protocollo firmato oggi aggiungano crismi di sicurezza», si limita a dire. Ma è difficile credere che occhi umani e elettronici, da soli, possano bastare.

Francesca Pasquali

