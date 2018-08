Tre Archi, fondi congelati Calcinaro: «Ripensateci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO STRAPPO FERMO C'è aria di tempesta su Lido Tre Archi. Fulmini e saette non arrivano però dal cielo, ma da Roma, dove l'altro ieri il Senato ha approvato il decreto Milleproroghe. Tra i provvedimenti destinati a slittare c'è anche il bando per riqualificare le periferie dei Comuni capoluogo. Uno stop di due anni che ha lasciato tutti di stucco. Soprattutto quei Comuni dove in questi mesi si è lavorato molto e sodo per poter mettere finalmente a frutto i finanziamenti ottenuti.L'amarezza«La notizia è arrivata martedì sera e già questo...