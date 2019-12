Tre Archi è una polveriera blitz nei covi dei clandestini

I CONTROLLI

FERMO Trenta e più uomini tra agenti e militari in divisa e in borghese sono entrati in azione ieri pomeriggio a Lido Tre Archi nelle vie più calde, le più monitorate dalle forze dell'ordine. Questura e Arma insieme, battaglione dei Carabinieri e reparto mobile della Polizia di Stato con il comandante della compagnia di Fermo Roland Peluso e il vicequestore di Fermo Francesco Costantini. Uomini e mezzi nelle vie Mattarella, Tobagi, Marilungo, Paleotti, Moro, Segni, Bachelet, in largo Saragat. Spiegamento di forze con dirigenti di polizia e militari dell'arma, ispettori, marescialli, appuntati reagiscono agli ultimi fatti di sangue che si sono registrati tra Lido Tre Archi e a Porto Sant'Elpidio nei giorni scorsi.

La risposta

Accoltellamenti per le strade a Lido Tre Archi e in un bar di via Faleria a Porto Sant'Elpidio. Episodi che hanno fatto emergere l'onda anomala dell'immigrazione clandestina, legata allo spaccio di droga e alle occupazioni abusive. Polizia e Carabinieri si sono presentati all'improvviso nella zona più a nord del lungomare fermano, nel primo pomeriggio, ed è stato un fuggi fuggi generale tra i palazzi affacciati su via Pietro Nenni. Fughe da garage e locali. Stanze usate per mangiare e dormire che diventano anche magazzini della droga in vendita a buon mercato. Tra le seconde case di vacanzieri del Nord, in riviera solo d'estate, ce ne sono alcune prese ripetutamente di mira da gruppi d'immigrati irregolari. Sono frequenti i blitz, gli sgomberi ma puntuali tornano le occupazioni. Proprio lì sono andati a infierire ieri agenti e militari con le unità mobili nel servizio di ordine pubblico e sicurezza, che interviene quando le esigenze lo richiedono. Dispiegamento di uomini e mezzi senza precedenti.

Quartiere militarizzato, controlli a tappeto, verifiche su persone, auto, motocicli nel servizio straordinario di controllo, a contrasto della clandestinità e del traffico di stupefacenti. Tre Archi passata al setaccio ed è solo l'inizio. Lo Stato c'è, il chiaro messaggio lanciato alla criminalità. Nei prossimi giorni si prevedono repliche. La mobilitazione è lanciata come risposta a una serie di prepotenze che un gruppo di spacciatori, irregolari sul territorio, stava facendo in modo sempre più frequente e aggressivo. Ne è la riprova l'aggressione agli agenti dei giorni scorsi. In prefettura si è fatto il punto, dopo gli ultimi accoltellamenti. Si è deciso per la tolleranza zero sull'immigrazione irregolare collegata a fenomeni criminosi come spaccio, furti, abusivismo. Intanto è tornata alla normalità via Faleria. Il bar della spedizione punitiva tra marocchini e tunisini è rimasto aperto e, dopo i primi giorni di sconforto, il barista ha ripreso a lavorare. Si è messo a ripulire con santa pazienza e ha tantissimo da fare, considerata la devastazione del locale nella ressa. L'esercente è tutelato dall'avvocato Stefano Chiodini di Fermo, da decidere se costituirsi parte civile al processo. Tra i balordi che avevano fatto irruzione nel locale per la resa dei conti tra bande, una parte è risultata irregolare sul territorio.

Sonia Amaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA