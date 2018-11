Tre Archi, dal centro sociale parte il rilancio del quartiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'IMPEGNOFERMO Non ci stanno gli abitanti di Lido Tre Archi a veder passare il loro quartiere solo come un posto malfamato e frequentato da poco di buono. Nonostante i frequenti fatti di cronaca ultimo il ritrovamento sabato scorso del cadavere di un uomo sotto il ponte che collega la zona con Porto Sant'Elpidio , per loro, Lido Tre Archi non è solo questo. Ci sono realtà, dicono, positive e che funzionano. Come il centro sociale, collante e punto di ritrovo per le oltre quaranta etnie che vivono nel quartiere. La periferia«Non ce lo...