Trasporto studenti, è caos Mancano bus e personale

FERMO Quando lo raggiungiamo al telefono, Giuseppe Rutolini ha appena chiuso una videoconferenza con il funzionario regionale delegato ai trasporti. Sono giornate campali, queste, per il direttore della Trasfer, il consorzio che gestisce il trasporto pubblico locale che, nel Fermano, significa soprattutto scolastico.

Direttore, tutto pronto per il 14 settembre?

«Ci stiamo lavorando. Mi fa rabbia che da giugno ripetiamo le stesse cose, ma solo adesso ci si è resi conto che bisogna fare presto. Forse si pensava che, viste le difficoltà, ci sarebbe stato un allentamento, e quindi una maggiore capacità di carico sugli autobus. Così non è stato e, a fine agosto, ci troviamo ancora a discutere».

Che avete deciso?

«L'accordo definitivo non c'è ancora, ma la linea è tracciata. Ad oggi mancano 35 autobus. Visto che abbiamo una capacità di carico del 50 per cento, possiamo caricare il 50 per cento di viaggiatori. Significa che una settimana gli studenti andranno a scuola e quella dopo faranno lezione da casa, tranne i primi che saranno sempre in classe. Obtorto collo, le scuole la stanno digerendo. In tutto, avevamo fornito quattro possibilità. Le altre tre le hanno bocciate».

Quali erano?

«Il doppio turno mattina e pomeriggio, ma creava problemi agli insegnanti che hanno più sezioni e alle scuole che hanno i rientri. Gli ingressi scaglionati avrebbero dovuto essere ben distanti nel tempo, perché, se è vero che si può fare avanti e indietro tra Fermo e Porto San Giorgio in mezz'ora, nella tratta Fermo-Amandola devono passare almeno due ore e mezza. La terza opzione, forse la più gradita, era di fare lezione cinque giorni su sei, con le scuole che avrebbero alternato il giorno di chiusura. Ma, in base alle nostre possibilità, avrebbe ridotto il problema, senza risolverlo».

Metà e metà, un compromesso che accontenta tutti?

«Vedremo. Non sarà facile organizzare i trasporti. Per ogni scuola, ci sarà da capire chi andrà quella settimana e vedere, linea per linea, da dove viene e dove sale. Senza contare il problema degli autisti».

Cioè?

«Ne serviranno di più, ma non sarà facile trovarne disposti a lavorare un paio di ore al giorno per coprire questo o quel buco. Se si trasporta il 50 per cento dei viaggiatori, il problema si riduce di molto. Alla fine, mancherebbero sette-otto autobus e in qualche modo si farà, magari utilizzando quelli da gran turismo».

Qualche genitore potrebbe non fidarsi a mandare i figli a scuola in autobus. Ci avete pensato?

«Ci potrebbe essere un calo di utenza da parte di chi arriva da vicino, ma per le distanze superiori, se ci sarà una riduzione, credo che sarà minima».

Le tratte cambieranno?

«In linea di massima no. Potrebbe succedere che, per caricare qualche ragazzo su una linea ed evitare di mettere in strada un autobus in più, quella linea venga fatta deviare e poi riportata su quella ordinaria».

E gli abbonamenti?

«Dovremo lavorare sulle nuove tariffe. Se i ragazzi saranno a scuola il 50 per cento dei giorni, l'abbonamento dovrà costare il 50 per cento in meno di prima. A chi doveva recuperare i tre mesi pregressi e ha presentato domanda, abbiamo mandato un voucher. L'importo verrà decurtato al momento dell'acquisto del nuovo abbonamento».

Com'è stato trattare con le scuole? «Con quelle del Fermano abbiamo sempre collaborato bene. Sanno che, quando abbiamo potuto attivarci per trovare una soluzione, l'abbiamo fatto. Ma in questa fase ho percepito il rammarico di qualcuno che, a causa della carenza di mezzi, non ha potuto organizzare le lezioni come avrebbero voluto. Questa non deve essere una gara a darsi la colpa. In tempi di guerra, bisogna darsi tutti una mano».

