Trasatti va all'attacco: «La Regione orientata sempre verso il nord»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA FERMO «Per i progetti di grande respiro ci siamo e ci saremo». Massimiliano Polacco prova a rassicurare il Comune. Chiamato in causa qualche giorno fa dall'assessore al Commercio, che gli rimproverava scarso sostegno alla città, il direttore di Confcommercio Marche Centrali spiega la sua idea di rilancio. «Il Fermano ha detto ieri durante una visita in centro negli ultimi anni ha avuto un calo progressivo. Ci sarà recupero solo se andrà a sistema, con progetti importanti in grado di dare risposta sia al turismo che al...