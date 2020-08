«Traino alla vittoria per il centrodestra»

LE ELEZIONI

FERMO «Le percentuali non saranno quelle straordinarie delle elezioni europee, ma sono certo che la Lega farà un grande risultato, trainerà il centrodestra alla vittoria, sia nel Fermano che in Regione». E' fiducioso Mauro Lucentini, ex leader provinciale della Lega, ora sostituito da Alan Petrini in quanto candidato alle elezioni regionali. Sarà un mese molto intenso di campagna elettorale, con un'incombenza in più per la dirigenza del Carroccio che organizzerà nel Fermano la festa regionale del partito.

La data

Proprio per l'apertura dell'evento, il 28 agosto, arriverà Matteo Salvini. «Essendo estate abbiamo optato per una località costiera, Porto Sant'Elpidio è baricentrica e vanta tanti sostenitori - commenta Lucentini -. E' un onore e una grande responsabilità allestire questo appuntamento in tempi di emergenza Covid. Proprio oggi (ieri, ndr) ho partecipato al terzo incontro in Prefettura per preparare ogni dettaglio». Salvini il 28 visiterà anche Fermo, dove si vota per le amministrative. «E' stata una mia insistita richiesta - prosegue -. A Fermo gli alleati si sono messi dietro il mantello del candidato più forte, capisco ma non condivido. I simboli dovevano starci anche alle Comunali. Vorrà dire che chi si riconosce nel centrodestra avrà solo una scelta: la Lega e un candidato giovane che non viene dai partiti ma dall'impegno nell'associazionismo e nel volontariato». Lucentini mette in cima al programma lavoro e imprese: «Non ci sono dubbi sulle priorità del territorio. Ora è importante battersi in modo che anche le Marche godano delle defiscalizzazioni previste dal Decreto agosto per il centrosud. Se non lo otteniamo, tutti gli sforzi che abbiamo messo in campo, io per primo, per l'area di crisi complessa, saranno vani. Abbattere i costi contributivi del 30% per le nostre aziende sarebbe vitale, noi non siamo meno in difficoltà dell'Abruzzo, siamo nel cratere calzaturiero, non meno grave di quello sismico. Spero ci sia un impegno trasversale su questo, a partire da chi governa. Un'azione condivisa che sarebbe servita su un altro tema importante, la Camera di commercio Marche sud, ma dove il Pd non si è fatto trovare».

Le scelte

Sulle candidature per le Regionali, è consapevole Lucentini «che ci siano state delle persone deluse, erano 10-15 nel Fermano ad aver dato disponibilità a candidarsi. Non contano solo le scelte territoriali, a livello regionale e nazionale si tiene conto anche di altri criteri e di figure che magari vantano un curriculum di particolare peso. Comprendo l'amarezza di chi è rimasto fuori, ma occorre lavorare per la squadra. Anche io, fino al 2018, mi sono messo semplicemente a servizio». La Lega punta a restare leader di coalizione: «Alle europee nel Fermano superammo il 43% dei voti, dato migliore di tutte le Marche - ricorda -: impensabile un exploit simile, ma faremo bene e crediamo di poter eleggere un paio di consiglieri qui nel Fermano».

Pierpaolo Pierleoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA