Tragico schianto sulla Mezzina giovane muore, un altro è grave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCIDENTEFERMO Ancora una volta la Mezzina si è macchiata di sangue. È quello di Alessio Monaldi, trentaquattrenne originario di Corridonia ma residente a Falerone, che ieri mattina ha perso la vita in un tragico schianto lungo la provinciale fermana. Erano più o meno le 8 di mattina e l'uomo, alla guida del Fiat Doblò della sua piccola impresa, il Centro di Formazione Laico con sede proprio a Falerone, stava transitando lungo la Mezzina in direzione nord. La dinamica precisa dell'incidente è in fase di accertamento. Il tutto si è...