Tra i papabili per la vittoria Capodarco, Campolege, Castello e Torre di Palme: si attende solo la scelta sulla gara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle 21 in piazza del Popolo, tempo permettendo, si terrà la festa della vittoria e a mezzanotte l'estrazione della lotteria. Condizionale d'obbligo, però. Oltre al pericolo pioggia, infatti, ci sono anche i tempi da rispettare. Per preparare il percorso di gara servono almeno quattro ore. Di solito la sabbia viene sistemata nelle prime ore del giorno di Ferragosto. In questo caso, però, l'orario slitterà. L'obiettivo è riuscire completare l'opera prima dell'ingresso degli spettatori. Il rischio è infatti che si crei un accavallamento...