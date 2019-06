CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra dieci giorni i ragazzi di quinto torneranno a scuola. Il 19 giugno, con la prova di italiano, cominceranno infatti gli esami di maturità. E tra gli studenti prevale l'incertezza. Parecchi sono preoccupati per le novità introdotte dalla riforma. «Abbiamo fatto le prove dice un gruppo dello Scientifico e ci sentiamo abbastanza preparati, ma l'esame resta un punto interrogativo. Soprattutto l'orale». Da quest'anno, per rompere il ghiaccio, i ragazzi non potranno più fare affidamento sulla tesina. Al suo posto, ogni studente si troverà...