Torna in fermento il Liceo classico «Subito il trasloco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOBILITAZIONE FERMO Un unico testo per decine di email indirizzate alla presidente della Provincia. Mittenti i genitori del Liceo classico, che tornano a chiedere a gran voce il trasloco della scuola nei locali dell'ente. ┬źLa email spiega Walter Perini, del Comitato genitori nasce da una vecchia proposta. Quando ├Ę nato il comitato sembrava che in Provincia ci fossero degli spazi che poi, da quello che ci hanno detto, non sono stati pi├╣ disponibili. Allora abbiamo proposto di portare gli uffici della Provincia nell'edificio che ospita...