Torna il Tombolone scientifico Al Montani i magnifici trecento

L'INIZIATIVA

FERMO Il simulatore navale per far tornare Ulisse a Itaca. La vita che pullula dentro il fango dei Golosi. Il passionale vento di azoto e ossigeno che travolge Paolo e Francesca. Il Dio geometra che spiega il teorema di Pitagora. Sono alcuni degli esperimenti del Tombolone scientifico 2021. Torna, martedì 28 dicembre alle 15, l'iniziativa dell'Itt Montani. 298 gli studenti che parteciperanno in presenza, nei laboratori della scuola, assieme ai loro insegnanti. Gli altri, e chi vorrà, potranno collegarsi gratuitamente da casa, dal sito dell'istituto. «L'idea spiega la preside Stefania Scatasta era di dare continuità alla modalità in presenza, ma la situazione del momento ci ha fatto spostare verso un altro progetto». Un'iniziativa «che ha radici nel passato» e che non s'è fermata neppure l'anno scorso, quando i ragazzi, gli esperimenti, li hanno fatti da casa. E quando a collegarsi furono in cinquemila, da diverse parti del mondo.

Filo conduttore di questa edizione, la quindicesima, sono Dante Alighieri e la sua Divina Commedia, dove «si ritrovano gli ancoraggi che danno senso alla ricerca scientifica con un'interdisciplinarietà umanistica». Parteciperanno tutti gli indirizzi dell'istituto. Ognuno, in base alle sue caratteristiche, proporrà uno o più esperimenti. Per vincere, bisognerà seguirne cinque. Vittoria assicurata per tutti, quindi, con in premio un numero della rivista Sapere sulla tecnica di Dante e una pubblicazione del Cnr. Sottolinea «l'obiettivo culturale importante», la coordinatrice del progetto, Teresa Cecchi. «Ci siamo divertiti dice a creare un momento di apprendimento senza verifica, apprezzato dai ragazzi, vista l'adesione in un giorno di vacanza». Il Montani ci ha creduto e ci crede. E i risultati arrivano. Perché, proprio grazie la Tombolone, l'istituto è diventato scuola polo per il centro Italia per il service learning, cioè per l'apprendimento di servizio. E, di recente, è stata a Mestre per raccontare l'iniziativa. «L'istituto c'è sempre quando bisogna parlare al territorio la chiosa dell'assessore alle Politiche giovanili, Alberto Scarfini e il Tombolone è l'ennesimo strumento che mette a disposizione dei ragazzi per essere protagonisti».

Francesca Pasquali

