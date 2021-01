Tombola solidale In palio ci sono buoni spesa per 4.500 euro

Il Comune di Fermo, con la collaborazione dell'Associazione Mus-e del Fermano ha organizzato la Befana al contrario in cui protagonista è la tombola solidale. Il Comune ha distribuito, gratuitamente, ad ogni alunno, frequentante le scuole primarie e secondarie di primo grado, dei tre Istituti Scolastici di Fermo, una cartella cartacea della tombola. Altre cartelle sono state distribuite agli anziani dei centri sociali del territorio. I vincitori delle tombole estratte si aggiudicheranno un premio complessivo di 150 euro, in 5 buoni acquisto di 30euro , da poter spendere negli esercizi di vicinato che aderiscono al circuito dell'estrazione solidale. La tombola solidale della Befana al contrario sarà estratta domani, alle 17 con una diretta televisiva sull'emittente Vera Tv canale 79 dal Teatro dell'Aquila di Fermo. L'estrazione della tombola sarà intramezzata con interventi giocosi e brevi animazioni di artisti del circuito Muse. È prevista l'estrazione di 30 tombole per complessivi 4.500 euro di buoni-spesa. Decretata la vincita, il vincitore potrà ritirare il premio all'Urp del Comune di Fermo, dal 4 gennaio. I buoni-spesa vinti potranno essere utilizzati entro sabato 13 febbraio 2021 all'interno del circuito commerciale aderente all'iniziativa.

