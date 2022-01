Test gratuiti per gli studenti L'Asur continua con lo screening

FERMO Screening per gli studenti delle scuole superiori, oggi, al Fermo Forum, dove i tamponi antigenici rapidi verranno effettuati dalle 8 alle 14. L'iniziativa, organizzata dalla Regione con il personale dell'Asur, va a completare lo screening sulla popolazione scolastica partito il 6 gennaio con i tamponi rapidi per gli studenti delle elementari e delle medie. In quel caso, erano stati 353 gli studenti che si erano presentati al Fermo Forum, di cui 22 risultati positivi. Un'affluenza abbastanza scarsa, dovuta al fatto che, negli stessi giorni, diversi Comuni del Fermano avevano organizzato screening autonomi per tamponare tutti gli studenti, e in alcuni casi anche docenti e personale Ata, prima del ritorno a scuola dopo le vacanze di Natale. L'estensione dei tamponi gratuiti anche ai ragazzi delle superiori è stata decisa nei giorni scorsi dopo un incontro tra Regione, Ufficio scolastico regionale, Asur e rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti marchigiani. L'esclusione, nel primo screening, degli ragazzi delle superiori aveva, infatti, sollevato un vespaio, con i rappresentanti delle associazioni studentesche che avevano attaccato la Regione, lamentando disparità di trattamento e disattenzione verso una fascia d'età, la loro, ritenuta più a rischio. Da parte sua, la Regione aveva difeso la scelta di partire dai più piccoli, essendo quelli con il numero più basso di vaccinati, per poi allargare lo screening alle superiori, dove i vaccinati, nelle Marche, sono circa il 90%.

