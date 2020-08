Test al personale il 40% dei medici non è disponibile

LA PREVENZIONE

FERMO Alzano la voce, i medici di famiglia. Non si sentono protetti e per questo tanti di loro hanno risposto no quando l'Area Vasta 4 ha fatto l'appello per capire su quanti avrebbe potuto contare per i test sierologici da fare al personale scolastico, un migliaio in tutto. Il kit fornito dall'AV4 (25 test fast, 40 guanti monouso, 20 mascherine chirurgiche e un camice monouso), secondo parecchi di loro, non garantisce la sicurezza necessaria. Così, il 40% dei medici di base si è rifiutato di fare i test a insegnanti e personale Ata che, in quel caso, saranno controllati nei punti prelievo di Fermo e Montegiorgio. «Dopo essere stati abbandonati durante l'emergenza Covid denuncia la presidente dell'Ordine dei medici di Fermo, Anna Maria Calcagni , adesso ci chiedono di fare un'attività non prevista, in tempi stretti e senza adeguate garanzie. È dovere di ogni medico non sottrarsi a questa richiesta, ma deve essere messo in condizione di soddisfarla in sicurezza». Cosa che, stando al racconto di diversi medici di famiglia, non sta accadendo. Maria Paola Volponi, per esempio, esercita a Fermo. In lista ha 56 pazienti da testare, i primi già nelle prossime ore, visto che dovranno rientrare a scuola a brevissimo. «A ognuno di noi spiega , indipendentemente dal numero dei pazienti interessati, sono stati forniti 25 test, che hanno un'attendibilità inferiore all'85%». I suoi 25 li farà, su appuntamento, il sabato mattina, fuori dall'orario di lavoro, in uno spazio all'aperto. «Non posso rischiare di inquinare l'ambulatorio dice , ma, con i dispositivi di protezione individuale che ci sono stati consegnati, non mi sento sicura. Lo faccio solo perché non posso dire di no ai miei pazienti, ma sarebbe stato meglio se ci avessero chiesto di dare una mano nelle sedi del Distretto, come hanno fatto altre regioni, senza coinvolgere gli ambulatori». La preoccupazione è che, dai test, possa saltare fuori qualche caso positivo. A quel punto, gli ambulatori andrebbero sanificati e i medici messi in quarantena e sottoposti a tampone. «Statisticamente, sappiamo che un positivo può capitare. A quel punto, che facciamo? Chiudiamo tutti gli ambulatori della medicina di famiglia?», si chiede preoccupata Volponi.

