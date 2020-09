Test a prof e personale Ata Solo una bidella è positiva

LA PREVENZIONE

FERMO Proseguono, in vista del ritorno in classe, i test sierologici sul personale scolastico. Per ora, l'unica positività accertata è quella della bidella di Altidona. La donna aveva fatto le analisi dal medico curante. Nel Fermano, il 60 per cento dei medici di medicina generale hanno aderito allo screening del Ministero della salute. I pazienti i cui medici hanno scelto di non eseguire i test li stanno facendo nei punti prelievo dell'Area Vasta 4. Dal 27 agosto, giorno di inizio dei controlli, al 3 settembre, ne sono stati eseguiti 402 (361 donne e 41 uomini). Sei sono risultati positivi e, in seguito, sottoposti a tampone. Cinque hanno dato esito negativo. Uno è in attesa di refertazione. Nel dettaglio, il 27 agosto sono stati effettuati 21 test (tutte donne), tutti negativi. Il giorno dopo 27 (25 donne e due uomini), stesso esito. Il 29 sono emerse le prime positività (un uomo e una donna). Quel giorno, di test, ne sono stati fatti 34 (32 donne e 2 uomini).

I prelievi

Il 31 i prelievi sono stati 64 (60 donne e 4 uomini), una donna è risultata positiva. Nessun positivo tra gli 80 test effettuati il 1° settembre (67 donne e 13 uomini). Il 2, nei punti prelievo dell'AV4, si sono presentati in 110 (93 donne e 17 uomini), due donne sono risultate positive. L'altro ieri sono stati eseguiti 66 test (63 donne e 3 uomini), quello di una donna ha dato esito positivo. Non solo ambulatori, però. I test sierologici arrivano anche nelle scuole. Ce li porta la Fimmg provinciale (Federazione italiana medici di famiglia) che ieri è stata all'Itet Carducci Galilei di Fermo per prelevare il sangue a quaranta tra insegnanti e personale Ata. Tre i medici del sindacato impegnati negli esami: il segretario provinciale Paolo Misericordia, Andrea Belletti e Alessandra Basili.

La disponibilità

«Abbiamo voluto dare una mano alla scuola che riparte spiega Misericordia , offrendo la nostra disponibilità a essere presenti negli istituti scolastici che avessero richiesto l'intervento di un presidio di medici presso il loro plesso, per favorire una maggiore adesione alla campagna screening». La stima, infatti, è che alla campagna di aderirà solo un lavoratore della scuola su tre. Portare i medici negli istituti ed effettuare lì i prelievi, nelle intenzioni, potrebbe essere un modo per incentivare il personale scolastico a fare il test, che è e resta volontario, anche se nel Fermano, i primi numeri, parlano di una buona partecipazione. Nei giorni scorsi, la questione aveva creato maretta tra i medici di medicina generale e il distretto. L'adesione consistente del personale sanitario allo screening ministeriale ha allungato le file davanti ai punti prelievo. In altre province, però, le cose stanno andando peggio. Ad Ascoli, per esempio, solo il 20 per centro dei medici di base si è reso disponibile a effettuare i test. L'ultimo dato fornito ieri dall'AV4 riguarda i tamponi dei contatti diretti dei 28 casi positivi scoperti il 25 agosto. Il risultato del primo tampone è per tutti negativo. Il secondo sarà effettuato alla fine del periodo di incubazione.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA