Terza dose del vaccino Solo il 20% l'ha già fatta

L'EPIDEMIA

FERMO Sì e no il 20% dei fermani ha fatto la terza dose di vaccino. Troppo pochi per pensare di uscire indenni dall'invernata ormai alle porte. Se la Regione accelera i tempi e, da lunedì apre alle terze somministrazioni per gli over 40, l'Area vasta 4 corre ai ripari. Con una campagna per sensibilizzare i tantissimi reticenti a completare il ciclo vaccinale. Perché di quello si tratta. L'ha spiegato chiaro e tondo, ieri mattina, Giuseppe Ciarrocchi.

La campagna

«Chi ha fatto due dosi deve essere consapevole che avrà protezione e durata solo con la somministrazione di una terza dose, che non è un optional, ma che fa parte del calendario vaccinale», ha detto il direttore del Dipartimento di igiene e sanità pubblica, presentando la campagna. Che prevede la diffusione di volantini informativi che saranno distribuiti «nelle strutture sanitarie, nei luoghi di lavoro, nelle farmacie e negli studi medici». «Se, finora, abbiamo somministrato il vaccino con un calendario a due dosi, è perché non c'erano studi sulla durata. Ma, come per l'Hpv e l'Epatite B, anche per il Covid, abbiamo visto che c'è una grande efficacia vaccinale e di protezione con un calendario a tre dosi», aggiunge Ciarrocchi. Nel Fermano, ha ricevuto la seconda dose il 78% della popolazione dai dodici anni in su. Percentuale che supera il 90% negli over 80 e che s'abbassa progressivamente scendendo con l'età. Si parla, quindi, «di circa 149mila persone che hanno necessità di fare la terza dose».

I numeri

Usa i numeri, Ciarrocchi, per essere più convincente. Pochi giorni fa dice nel reparto di Malattie infettive del Murri c'erano ricoverati sedici pazienti Covid: otto vaccinati e otto no. «Il tasso di ospedalizzazione di chi è vaccinato ragiona il responsabile delle vaccinazioni è di quattro volte inferiore a quello di chi non lo è. Se non avessimo il vaccino, i ricoverati non sarebbero stati sedici, ma sessanta. Se tutti fossimo vaccinati, sarebbero meno di dieci». Fa sì con la testa Giorgio Amadio. «Senza vaccino, l'anno scorso, a ottobre, abbiamo avuto 88 ricoveri Covid. Quest'anno, una ventina. A novembre, l'anno scorso, sono stati 74. Ad ora, sono 14. Non grazie a un virus che è diventato più buono, ma al vaccino», spiega il primario di Malattie infettive. Per adesso, le terze dosi saranno somministrate nel centro vaccinale di Fermo, alla scuola don Dino Mancini, che sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19. Ospiti e personale delle Rsa gestite dall'Av4 «sono stati tutti vaccinati dai medici di medicina generale». All'appello mancano due terzi degli operatori sanitari e tre quarti degli over 65. Se la campagna per le terze dosi prenderà piede, si ragionerà sulla riapertura dei centri periferici. Come vorrebbero i medici di medicina generale, per «ridare capillarità all'utenza». «La soluzione per questa vicenda è il vaccino. Piani B non ce ne sono. Ci sono situazioni palliative come gli anticorpi monoclonali, ma non sono la soluzione. Se ci aspettiamo che lo siano, andremo a sbattere», dice il segretario provinciale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), Paolo Misericordia. Che ricorda come, «tra tutti i pazienti vaccinati dai medici di famiglia, un quarto sono stati vaccinati nel Fermano, che ha un decimo della popolazione regionale». L'ultimo appello a vaccinarsi lo fa Roberto Grinta. «In questo momento dice il direttore dell'Av4 è l'unica arma che abbiamo ed è fondamentale per prevenire i ricoveri. Chi si vaccina non fa solo bene a se stesso, ma compie un gesto d'amore e di rispetto per tutta la comunità».

Francesca Pasquali

