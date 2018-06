Terminal e Fontevecchia Pressing per fondi e lavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CRONOPROGRAMMAFERMO Obiettivo: prima metà di luglio. È corsa contro il tempo per riaprire la Sala del mappamondo in tempo per l'arrivo del grosso dei turisti.Da mesi a Palazzo dei Priori vanno avanti i lavori per riparare i danni del terremoto. L'attenzione ora è però tutta concentrata sulla stanza che, oltre al grande planisfero di legno, ospita circa quindicimila libri che fanno parte del fondo antico della biblioteca comunale. Ragioni per cui la sala è da sempre tra le mete imprescindibili di turisti e visitatori e tra i luoghi più...