Tempi più rapidi per aprire l'attività di bar e ristoranti

LA DECISIONE FERMO Cambia il regolamento per le attività di somministrazione alimenti e bevande, Porto Sant'Elpidio si adegua agli altri Comuni e supera il gap che si era venuto a creare nei confronti delle località limitrofe. Finalmente chi vuole aprire un bar o un ristorante da ora in avanti può farlo subito, gli Enti preposti avranno comunque 60 giorni di tempo per fare tutte le verifiche. Prima invece accadeva che chi voleva aprire un'attività a Porto Sant'Elpidio doveva aspettare trenta giorni per dare modo agli Enti di fare tutte le...