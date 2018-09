Tassa di soggiorno l'estate in archivio ma restano i dubbi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA STAGIONE FERMO Quella che sta per andare in archivio, a Fermo sarà ricordata coma la prima estate con la tassa di soggiorno. L'imposta è rimasta in vigore dal 15 giugno alla fine dello scorso mese in tutte le strutture ricettive della città. Venti i centesimi al giorno, anzi a notte, visto che a essere conteggiati sono i pernottamenti, pagati dai vacanzieri. Cinquanta quelli per le piazzole delle aree camper.Il regolamentoIn base al regolamento comunale, la tassa si paga fino a un massimo di 14 giorni consecutivi nella stessa struttura....