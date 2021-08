«Task force per la sicurezza Guardia costiera mobilitata»

L'ORDINANZA

FERMO Ferragosto, ci siamo. Caldo torrido e prevedibile assalto alle spiagge. «La Guardia costiera sarà presente come sempre», spiega la comandante del Circomare sangiorgese, Simona Gentile, che dal prossimo 3 settembre lascerà il Fermano per Venezia. Al suo posto Cristiano Caluisi. «Operiamo - riprende - nell'ambito della campagna nazionale Mare sicuro, e in caso di difficoltà c'è sempre il numero di emergenza 1530, attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Siamo pronti ad intervenire». La normativa di riferimento è sempre l'ordinanza per la sicurezza balneare, che viene richiamata tramite cartelli e segnalazioni. Il primo aspetto da considerare è che la zona di mare compresa entro i 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione. Oltre tale distanza si può andare a fare il bagno, ma è consigliabile se si è dei bravi nuotatori. Oltre i 300 metri, però, spiega ancora la comandante Gentile «bisogna indossare i dispositivi di sicurezza, soprattutto se ci si immerge, in modo tale da segnalare la propria presenza». Quanto al bagno e alle condizioni meteo, prosegue, «si sconsiglia in caso di bandiera rossa».

Il servizio

Un'eventualità che si presenta in caso di mare o condizioni meteo sfavorevoli, o in zone non coperte dal servizio di bagnini di salvataggio. Laddove presenti, ricorda la Gentile, «sono in servizio dalle 10 alle 18». Il servizio di salvataggio è presente in quasi tutta la costa, ma in alcuni punti, come nel breve tratto di Campofilone, e in altri manca. «L'assenza del servizio di salvataggio, così come previsto nella nostra ordinanza è comunque segnalata a dovere» prosegue. L'ordinanza per la sicurezza in mare, poi, prevede alcune situazioni in cui è vietata la balneazione. «Nelle acque del porto, nel relativo canale d'accesso e per un raggio di 100 metri dallo stesso, degli approdi, dei punti d'ormeggio vi si legge - e delle darsene, salvo specifiche ordinanze; all'interno dei corridoi di lancio; a meno di 200 metri dalle navi alla fonda in rada; nelle zone eventualmente espressamente dichiarate non idonee alla balneazione». Per quanto riguarda la navigazione, e quindi i diportisti, la Gentile ricorda di «verificare sempre le condizioni meteo e marine, se si ha tutta la dotazione prevista per la navigazione, dispositivi di sicurezza inclusi. Fare attenzione alla presenza eventuale di sub». Ecco spiegato quindi, l'obbligo della segnalazione per i sub stessi o i nuotatori che dovessero andare oltre la distanza citata. Nella zona riservata alla balneazione è vietato il transito e l'ormeggio e vanno utilizzati gli appositi corridoi segnalati con le boe. Le imbarcazioni prive di motore dovranno quindi percorrere i corridoi ad andatura al minimo, mentre quelle con motore, a velocità non superiore a 1 nodo.

La presenza

«Ribadisco che la nostra presenza sarà ancora maggiore e saremo operativi nell'ambito dell'operazione nazionale Mare sicuro chiude la comandante : ricordo che nelle zone riservate alla balneazione è vietata anche l'attività della pesca. E se ci fosse qualche natante o diportista in difficoltà, e in caso di problemi ricordo il numero 1530 sempre attivo».

Chiara Morini

