Tamponi, la lunga corsa finisce al Fermo Forum «Intesa anche sui costi»

L'EPIDEMIA

FERMO È scorsa liscia la prima mattinata di tamponi al Fermo Forum. L'unica coda che s'è vista s'è creata verso le 8.30. Ma appena i due gazebo allestiti sul retro del centro fiere si sono attivati, s'è snellita in pochi minuti. Il resto della mattina è passato tranquillo. A un certo punto, i due vigili urbani all'ingresso se ne sono andati. Va detto che di tamponi, ieri, non ne sono stati fatti tantissimi. Circa 350. Ma, visto che i contagi, e quindi i tamponi da fare, aumentano, saranno i prossimi giorni a dire se la decisione dell'Area vasta 4 di trasferire il centro a Molini Girola è stata azzeccata. Di certo, è stata presa in fretta. Visto che non è stato neppure firmato il contratto con la proprietà.

Il commento

«Ci hanno detto il budget che avevano e ci siamo accordati. Cifre molto lontane dai 3mila euro al giorno dello screening di massa», dice Giampiero Properzi, proprietario del Fermo Forum. Che, l'altra settimana era stato cercato da Roberto Grinta. Poi, il direttore dell'Av 4 ha optato per spostare il punto tamponi al PalaSavelli. Quando ci ha ripensato, ha richiamato Properzi e «ci siamo venuti incontro».

Gli spazi

Bocche cucite sulla somma che l'Asur fermana pagherà per gli spazi di via Agnelli. Che, comunque, se il centro tamponi fosse rimasto in via Leti o al palasport o se fosse stato trasferito in qualche altra struttura dell'Area vasta non ci sarebbe stata. Cifra destinata a lievitare se anche il centro tamponi traslocasse al Fermo Forum. Ipotesi che, però, per adesso, l'Av 4 sembra non contemplare. «Per il momento spiega Grinta , il Fermo Forum sarà utilizzato esclusivamente come centro tamponi. Il punto vaccinale rimane alla scuola Don Dino Mancini di viale Trento». Torna sul trasloco del centro tamponi, il direttore dell'Asur fermana. «Sono state prese in considerazione e visitate fa sapere diverse strutture, con spazi adatti e una viabilità adeguata per limitare i problemi di traffico. L'area del Fermo Forum è risultata quella più idonea in un momento di criticità, per garantire un servizio efficiente, per evitare disagi alla collettività e per la dignità degli operatori sanitari che potranno lavorare in uno spazio coperto e non restare esposti alle intemperie».

L'emergenza

Il Covid, intanto, continua a correre. Ottantasette i nuovi casi registrati ieri nel Fermano. Un trend in costante crescita negli ultimi giorni. Da inizio pandemia, i positivi, finora, sono stati 13.452. Il 6 dicembre erano 13.224, il 7 13.292 (+68), l'8 13.364 (+72), il 9 13.365 (+1), il 10 13.452 (+87). Stabile il numero dei ricoverati al Murri, che ieri erano quindici: tre in Terapia intensiva e dodici in Malattie infettive. In quarantena ci sono 1.051 persone, di cui quattro sintomatiche. Fermo è il Comune con più contagiati (172), seguito da Porto Sant'Elpidio (129), Montegranaro (82), Porto San Giorgio (67), Sant'Elpidio a Mare (66), Monte Urano (46), Montegiorgio (36), Campofilone (31), Falerone (30), Grottazzolina (24), Servigliano e Torre San Patrizio (18), Ponzano di Fermo (17), Pedaso e Rapagnano (12), Amandola, Monte San Pietrangeli e Petritoli (11), Altidona e Santa Vittoria in Matenano (8), Monte Giberto (6), Magliano di Tenna e Monterubbiano (5).

I paesi Covid free

Otto i Comuni a zero casi: Lapedona, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Moresco, Ortezzano e Smerillo. Sotto i i cinque contagiati, invece, tutti gli altri Comuni.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

