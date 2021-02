Tamponi antigenici alla farmacia comunale

Anche alla farmacia comunale di Fermo, di via Medaglie D'Oro 152, si possono effettuare i tamponi antigenici rapidi prenotando il servizio al numero di telefono 0734. 622554 (al costo calmierato di 18 euro).

«È importante avere questo ulteriore strumento di controllo immediatamente accessibile afferma il sindaco Paolo Calcinaro - ringrazio il presidente Andrea De Santis, l'assessore Alessandro Ciarrocchi, il direttore Luciano Diomedi, Nicoletta e Fabio per tutte queste iniziative utili alla cittadinanza e promosse dalla nostra farmacia».

Una nuova operazione che dimostra la vicinanza ai cittadini, come sottolinea l'assessore comunale alle società partecipate Alessandro Ciarrocchi: «Un'importante iniziativa, al passo con i tempi per cui la nostra Farmacia si è fatta trovare pronta con un servizio utile alla cittadinanza, come è nello spirito della farmacia stessa».

La farmacia comunale che svolge sempre più un ruolo sociale, come ricorda l'amministratore unico di Pharma.com Andrea De Santis: «In questo particolare periodo le iniziative a beneficio della popolazione sono state diverse e mirate, proprio per dare servizi utili e importanti ai cittadini».

Dunque, un nuovo importante servizio, offerto dalla farmacia Comunale di Fermo, che si aggiunge a quanto già proposto e offerto in questi mesi (come si ricorderà dai saturimetri gratuiti agli over 70 ai test sierologici rapidi gratuiti, su base volontaria, per gli alunni degli istituti scolastici comprensivi che hanno terminato il periodo di isolamento fiduciario, senza dimenticare, negli anni scorsi, i contributi erogati dalla farmacia comunale per agevolare l'iscrizione a società sportive di bambini e ragazzi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

