Tamponamento dentro la galleria sei persone ferite

LO SCHIANTO

PORTO SAN GIORGIO Quattro auto danneggiate e sei persone all'ospedale. È il bilancio dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri all'interno della galleria di Porto San Giorgio. Mancavano pochi minuti alle 14 quando i quattro mezzi, che viaggiavano in direzione nord, hanno impattato. Il sinistro è avvenuto in corrispondenza di uno dei tratti autostradali posti sotto sequestro dalla Procura di Avellino, dove la circolazione avviene su un'unica corsia. Probabilmente si è trattato di un tamponamento a catena che ha creato code e rallentamenti. Allertati dalla centrale operativa del 118 di Ascoli Piceno, sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso della Croce Verde Valdaso e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e l'auto medica della Croce Azzurra di Sant'Elpidio a Mare. Sei in tutto le persone coinvolte nell'incidente, che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze. Per precauzione, sono state comunque accompagnate al Pronto soccorso di Fermo. Intervenuti anche la sottosezione autostradale di Porto San Giorgio della Polizia stradale, i Vigili del fuoco, il personale della Pronto intervento antincendio, quello di Autostrade per l'Italia e i mezzi del soccorso stradale, che hanno provveduto a rimuovere i mezzi rimasti coinvolti nel sinistro. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Pochi minuti dopo l'impatto, in autostrada si registrava un chilometro di fila in direzione nord. L'incidente in galleria è andato ad aggravare un weekend di passione sulle strade del Fermano. Per tutto il giorno si sono infatti verificati rallentamenti in entrambe le direzioni e lunghe code. Effetto del traffico del ponte di Ognissanti e del sequestro dei viadotti Fosso San Biagio, Campofilone, Vallescura e Petronilla, in corrispondenza dei quali gli automobilisti sono costretti a viaggiare su un'unica corsia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA