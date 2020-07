Taglio ai pedaggi sull'A14, il caso ora finisce in Regione

LA PROTESTA

FERMO «La situazione sull'A14 è insostenibile: la Regione chieda l'azzeramento dei pedaggi. Ho chiesto con urgenza alla giunta regionale se ha intenzione di attivarsi per chiedere il blocco del pagamento delle tariffe e dei pedaggi». E' quanto rimarca il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, Elena Leonardi. Sul caso, tra l'altro, era intervenuta proprio ieri la sezione Trasporti di Confindustria Centro Adriatico che riunisce le province di Fermo e Ascoli, i due territori più colpiti dai disagi legati ai cantieri sull'A14.

«Sostengo con forza - riprende appunto la Leonardi - gli appelli degli amministratori e degli utenti, a partire da Confartigianato Trasporti e di Confindustria Trasporti, che denunciano come questi enormi problemi si verifichino puntualmente da oltre un anno, a dimostrazione della scarsa attenzione della Regione e dell'incapacità di dare risposte. Rallentamenti e lunghe code per percorrere anche solo brevi tratti dell'autostrada, disagi che si riversano sulla Statale Adriatica e che soprattutto nel periodo estivo causano un ulteriore danno sull'economia già fortemente messa in ginocchio, un aggravio di costi, un evidente danno al comparto turistico e ai cittadini marchigiani, per non parlare del grave danno d'immagine per l'intera regione e per chi sta scegliendo di trascorrere le vacanze nelle Marche. Per questo domani (pggi, ndr) al question time del consiglio regionale chiederò alla giunta se ha intenzione di farsi portavoce finalmente di queste istanze e chiedere il blocco del pagamento dei pedaggi, che considero il minimo provvedimento per venire incontro agli enormi disagi di automobilisti e trasportatori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA