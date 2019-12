Svolta green Un premio al Comune

7«Un premio alla città e a tutti i cittadini fermani». Sono le parole del sindaco Paolo Calcinaro subito dopo aver ricevuto il premio al Comune di Fermo, da parte di Regione Marche e Svim, per aver contribuito attivamente nelle politiche di transizione energetica e di adattamento ai cambiamenti climatici. Un premio consegnato a Palazzo Fiano a Roma nel corso del convegno intitolato: Transizione energetica e adattamento climatico il patto dei sindaci delle Marche strumento di pianificazione e di governance per il cambiamento. «Un riconoscimento per le tante azioni messe in campo dall'amministrazione comunale in fatto di ambiente e sostenibilità, dall'efficientamento energetico con l'illuminazione a led negli edifici pubblici, nelle palestre, nelle scuole, negli impianti sportivi e sulle strade pubbliche, ad una scuola come l'asilo Santoro riconosciuto come modello per l'utilizzo del fotovoltaico, dalla raccolta differenziata passata dal 51 al 65%, ai punti di ricarica per la mobilità elettrica, dalle Case dell'acqua per ridurre l'uso di plastica fino alle centraline per il monitoraggio elettromagnetico», ha ricordato Calcinaro ricordando le iniziative intraprese dall'amministrazione per dare una svolta green alla città.

