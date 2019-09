Svolta green all'Università sconto sui bus agli studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SERVIZIO FERMO Abbonamenti scontati per gli universitari che prendono l'autobus. È l'idea della Politecnica delle Marche per promuovere l'uso dei mezzi pubblici. Dal 1° ottobre, gli iscritti a Ingegneria gestionale e Infermieristica, compresi quelli dei progetti internazionali e i dottorandi, potranno viaggiare sui pullman della Trasfer pagando il 30% in meno rispetto alle normali tariffe. Gli sconti riguarderanno solo gli abbonamenti e saranno validi sulle tratte urbane ed extraurbane.La presentazioneLa novità è stata presentata ieri...