Sulla Statatle 16 un altro weekend di incidenti e feriti

FERMO Continuano i disagi legati al traffico intenso degli ultimi giorni, situazione che domenica ha fatto il paio con le condizioni meteo avverse che in molti casi hanno determinato anche situazioni di effettiva scarsa visibilità. Nel bilancio di un weekend sulle strade da dimenticare, sono due gli incidenti stradali più gravi riscontrati all'interno della provincia fermana. Domenica sera, intorno alle 19, si è verificato un altro scontro tra un'auto e una moto nel territorio di Marina di Altidona. Tanta paura per le persone coinvolte nel sinistro. Sul posto è arrivata la Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Entrambi i passeggeri sono stati trasportati all'ospedale, sebbene pare che non avessero subito conseguenze di gravi entità. Altro incidente da paura, nella notte tra domenica e lunedì intorno all'una di notte sulla strada che collega Torre San Patrizio alla Mezzina. L'auto guidata da una giovane donna, è finita fuori strada forse a causa delle condizioni meteo avverse e della pioggia che era caduta incessante durante tutta la giornata in zona. Pare infatti che la ragazza abbia perso il controllo della sua Fiat Cinquecento che dopo una carambola da paura, è finita fuori strada e si è ribaltata su stessa. Per fortuna la ragazza ha potuto uscire da sola dalla vettura e anche se in preda al panico è riuscita ad allertare i soccorsi. E' stata infatti raggiunta dall'ambulanza del 118, dai Vigili del fuoco che si sono occupati della vettura capovolta e dai Carabinieri. Nel frattempo i militi del 118 si sono occupati della giovane e l'hanno trasportata all'ospedale di Fermo per tutti gli accertamenti del caso e scongiurare l'ipotesi di non aver riportato gravi conseguenze dall'impatto avuto. Per fortuna, dai primi soccorsi, non sembrava che la ragazza avesse riportato traumi gravi ed anche per questo è riuscita a liberarsi e ad uscire dall'auto da sola.

