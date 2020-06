Sulla sabbia con il segway I controlli saranno green

L'INIZIATIVA

FERMO Sulla sabbia col segway, sul lungomare e in centro in monopattino. Rigorosamente elettrici. È la svolta green per l'estate del Comune di Fermo. La prima novità riguarda i controlli delle spiagge libere. A effettuarli sarà una task force di volontari. La seconda i turisti, per i quali i saliscendi della città non saranno più un problema.

L'arenile

Ma andiamo con ordine. Di questi tempi le spiagge sono osservate speciali. Distanze tra ombrelloni e asciugamani e no agli assembramenti le parole d'ordine dell'estate post-Covid. Per i controlli, il Comune si è affidato all'associazionismo. Una rete (Protezione civile, Cb Radioamatori, Carabinieri in congedo, Croce Verde, Cives, infermieri di Protezione Civile, TuRisMarche) che vigilerà sui bagnanti, fornendo informazioni sulle regole da seguire e avvisando i vigili urbani in caso di comportamenti scorretti. Niente app e prenotazioni obbligatorie, dunque. Per limitare al massimo il rischio contagio, il Comune ha preferito il faccia a faccia. «La risorsa umana è quella che fa ancora la differenza. Fermo ha saputo e saprà mettere in campo una sinergia notevole, legata a volontariato e associazionismo», il commento del sindaco Paolo Calcinaro. Il servizio sarà in funzione fino a metà luglio il fine settimana, poi, fino a metà agosto, tutti i giorni. «Una presenza discreta e amicale», assicura l'assessore alla Sicurezza Mauro Torresi. «Non saremo sceriffi», aggiunge. E arriviamo ai segway: pedana, due ruote e manubrio per muoversi senza faticare. Li useranno i ragazzi di TuRisMarche per spostarsi sulla battigia e controllare che tutto fili liscio. La cooperativa guidata da Andrea Marsili avrà anche il compito di promuovere città e territorio. Il giovedì si sposteranno in centro per il mercatino, ma faranno base nei punti di informazione turistica di Tre Archi, Marina Palmense e Lido. In quest'ultimo e in quello di piazza del Popolo (dove c'è la biglietteria dei musei) potranno essere anche noleggiati bici e monopattini elettrici, la seconda novità dell'estate. Dice di averli testati, l'assessore al Turismo Francesco Trasatti, e che non soffrono salite e sampietrini. «Una proposta fa sapere che avvicina Fermo a città più blasonate». Ieri ad Ancona c'è stata la cerimonia di consegna delle Bandiere Blu. La prossima settimana i vessilli svetteranno sugli stabilimenti balneari della costa fermana. Intanto, le spiagge libere si preparano ad accogliere gli amanti del mare. Il Comune sta riattivando i servizi.

Le docce

A Riva del Pescatore è ripartita la spiaggia per i cani. Le docce sono state riaperte. Il prossimo fine settimana toccherà ai bagni pubblici, due a Lido e uno a Marina Palmense, che potranno essere utilizzati «tutti sabati e le domenica di luglio e tutti i giorni le prime tre settimane di agosto», spiega l'assessore all'Ambiente Alessandro Ciarrocchi. Il Comune ne ha installati altri due, entrambi a Lido, ma per poterli usare ci vorrà ancora un po'.

