Stretta sul Green pass Ristoratori in trincea: «Scelta giusta, anzi no»

L'EPIDEMIA

FERMO C'è chi s'è vaccinato già da un pezzo e chi aspetta. Chi dice che ripiegherà sui tamponi e chi metterà in mezzo gli avvocati. Reazioni diverse, quelle delle attività che, tra un mesetto, per tenere aperto, dovranno avere il Green pass. Bar e ristoranti, piscine, palestre, cinema, musei e teatri: tutti quelli i cui clienti, già adesso, per entrare, devono presentare il certificato verde. Più tutto l'universo del pubblico, che fa storia a sé. Si parla del 4 ottobre come data d'avvio, il tempo di capire l'effetto sui contagi della ripresa dell'anno scolastico.

La tavola

«Ero favorevole dall'inizio perché, se è vero quello che ci dicono, non ha senso che il cliente non può andare al ristorante senza Green pass, ma il dipendente può lavorarci», dice Stefano Alessandrini della Trattoria Trentasette di Porto Sant'Elpidio. E parla di uno staff dieci persone d'estate tutto vaccinato. Solo una ha fatto resistenza e, a fine luglio, se n'è andata. Poi, quando s'è capito che l'obbligo per i lavoratori sarebbe slittato, il ristoratore l'ha richiamata, ma aveva preso il Covid. «È a quel punto racconta Alessandrini che ho deciso: quando ho capito che avrei potuto rischiare la settimana di Ferragosto. Da lì ho detto: Green pass per tutti. Infatti, poi ho avuto un colloquio a un ragazzo che non lo aveva e non se n'è fatto niente». Linea dura anche con i clienti: «Chi non ha il Green pass non entra. E, nei tavoli da quattro o cinque, c'è sempre uno che non ce l'ha», prosegue il ristoratore. Tutto vaccinato anche il personale dei ristoranti Cobà e Il Caminetto, a Porto San Giorgio. «Abbiamo adottato questa politica perché siamo del parere che, prima di chiedere agli altri, dobbiamo essere noi a dare il buon esempio», spiega il titolare Roberto Bagalini. Che, per far mangiare fuori i clienti senza Green pass, sta rimediando con le coperte e i funghi. Poi, quando il tempo non lo permetterà più, «adotteremo il metodo che ci diranno di adottare». «Andiamo avanti e ci adattiamo, ma non tutti i clienti sono d'accordo. Quello che possiamo fare è dare il massimo per soddisfarli», aggiunge. Prende tempo Marco Biagiola. Il titolare del ristorante Villa Bianca di Montegranaro è contrario al Green pass.

I dubbi

«Non ha alcuna validità sanitaria. Chi mi dice che il cliente che entra è sano, quando, magari, si è vaccinato quattro mesi prima?», si chiede il ristoratore che, a gennaio, trasgredendo alle regole, aveva tenuto aperto il locale a cena. «Preferisco i tamponi salivari, che sono a norma, anche se lo Stato ancora non li fa distribuire perché crollerebbe la campagna vaccinale. Lo farà solo dopo ottobre, quando sarà finita», dice Biagiola. E sugli otto dipendenti del suo ristorante aggiunge: «Se non sono convinti di vaccinarsi, non posso obbligarli». Quello che farà, spiega, sarà aspettare. Poi, quando il Green pass diventerà obbligatorio anche per loro deciderà «se mettere gli avvocati o accettare la situazione prendendo i tamponi rapidi». Il certificato verde sarà obbligatorio anche per chi lavora in palestra. Tutto vaccinato lo staff della Colosseum di Fermo. «L'abbiamo fatto per scelta. Io perché mi aspettavo che avrebbero introdotto l'obbligo e perché lavoro anche a scuola», fa sapere la titolare Alessandra Corradini. Che, a un mese dal Green pass obbligatorio per i clienti, conta le perdite. «Era prevedibile, avendo tanti ragazzi tra i frequentatori. Mi chiamano, dicono che gli dispiace, ma che non possono tornare perché non possono fare i tamponi ogni due giorni. Ma, almeno, torneranno gli universitari», spiega Corradini. E nota un «clima d'attesa». «Prendono tempo, si informano, ma non si iscrivono. Vogliono vedere come evolverà la situazione», dice la titolare della palestra

Il nuoto

Tutti vaccinati meno uno i lavoratori della piscina comunale di Fermo. «Ognuno l'ha fatto per scelta e per poter fare le altre attività per cui serve», dice Marco Cicconi, direttore dell'impianto gestito dalla Virtus Buonconvento. E chiosa: «Sappiamo che perderemo qualche cliente nella fascia fino a diciotto anni e che avremo problemi con l'attività agonistica dove si allenano tutti i giorni, ma lo accettiamo».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

