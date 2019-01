Strade e scuole da sistemare, c'è un tesoretto per i Comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I FONDI FERMO C'è chi vorrebbe sistemarci una scuola e chi un edificio polivalente. La maggior parte, però, li userà per le strade. Nei comuni fermani è lotta contro il tempo per sfruttare al meglio i soldi, 1,8 milioni di euro, del Ministero dell'interno. Qualche giorno fa, ai sindaci è arrivata la lettera che spiega come potranno essere usati. Si tratta di fondi destinati ai comuni con meno di 20mila abitanti. Nel Fermano, tutti, tranne Fermo e Porto Sant'Elpidio. La somma più consistente 100mila euro andrà a Montegranaro, Porto San...